Sorti(e) de boîte : Solex ingénierie

Mon bâtiment est il performant sur le plan énergétique ? Voilà probablement une question que tous les propriétaires d'un bien immobilier, quel qu'il soit, se sont déjà posée. C'est pour apporter des réponses à ce genre d'interrogation, mais aussi une analyse, des conseils et une expertise que l'entreprise Solex ingénierie a été créée à Moutier par Julien Pedrocchi, il y a tout juste dix ans.





Bureau, chantier, bureau

La construction, Julien Pedrocchi a ça dans le sang. Tout commence il y a près de 30 ans avec un CFC de dessinateur en architecture, puis un CFC de maçon. Ensuite c'est les études avec tout d'abord des cours du soir à Neuchâtel, puis un postgrade en gestion d'entreprise et enfin un Master en énergie et développement durable dans l'environnement bâti. Une fois tout ces diplômes en poche, Julien Pedrocchi reprend les rênes du bureau d'architecture RP Architecture à Moutier et développe parallèlement sa propre entreprise : Solex ingénierie. « Bien sûr le côté technique m'intéresse beaucoup mais il y a aussi beaucoup de choses à faire pour la société concernant l'énergie, ainsi que beaucoup de relations humaines, des questions politiques aussi avec l'aménagement du territoire ou l'approvisionnement énergétique, donc notre activité est très complète et tout ça doit quand même être toujours intégré dans une réflexion architecturale sur le rendu final, parce que si on emballait tous les bâtiments avec de la mousse ce serait beaucoup moins sexy », explique en souriant le chef d'entreprise.





Toute une gamme de services

C'est un fait, les questions énergétiques sont dans l'air du temps. Tout autour de nous est fait pour nous inciter à diminuer notre consomation d'énergie. En ce qui concerne les bâtiments, plusieurs solutions existent. Tout dépend les besoins de chacun. Mais avant d'agir il faut déjà procéder à une analyse afin d'avoir une cartographie globale de la situation. C'est le domaine d'expertise de l'entreprise Solex qui intervient autant pour des rénovations que pour des nouvelles constructions et autant pour des clients professionnels que pour des particuliers. Pêle-même, Solex ingénierie propose des preuves énergétiques pour permis, des tests d'étanchéité à l'air des bâtiments, des demandes de subventions, des expertises CECB (Certificats Energétiques Cantonaux des Bâtiments), de la thermographie infrarouge ou encore des mesures d'éclairages, de températures et d'humidité. Le tout dans un seul but : optimiser la performance énergétique des bâtiments.