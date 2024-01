Des produits dopants interdits découverts à la douane à Boncourt

Des produits dopants interdits ont été interceptés à leur entrée en Suisse à Boncourt. La découverte a été faite le samedi 13 janvier par des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, selon un communiqué transmis lundi. Ils ont fait leur trouvaille en contrôlant la voiture d’un ressortissant d'Azerbaïdjan âgé de 22 ans et domicilié en Belgique. Il était accompagné de trois compatriotes également dans la vingtaine qui étaient en séjour illégal dans l’Espace Schengen et qui ne remplissaient pas les conditions d’entrée dans le pays. C’est lors de l’inspection du bagage de l’un d’eux que les substances en comprimés et sous forme liquide ont été trouvées.

Une autre saisie de marchandise contrevenant à la législation relative à l’importation de produits dopants avait déjà été effectuée la veille dans le trafic courrier international à l’aéroport de Genève. Un colis en provenance de Turquie a attiré l’attention des collaborateurs de l’OFDF. L’intérieur de rouleaux de chiffons multi-usage dissimulait des plaquettes de comprimés et des fioles de produits dopants.

Les produits dopants interdits sous forme liquide et en comprimés seront détruits par Swiss Sport Integrity. /comm-emu