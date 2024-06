« 40 ans / 40 voix » avec Tony Caputo et Jean-Marc Richard

La radio c’est des gens qui parlent à d’autres personnes. Des histoires qui se racontent et voyagent à travers toute une audience.

Et parfois, cette audience ne forme plus qu’un seul corps, s’assemble, se mobilise pour déplacer des montagnes . Parce que oui, la radio a le pouvoir de rassembler .

Aujourd’hui, avec Tony Caputo, animateur de l’émission Géant de 1995 à 1997 et Jean-Marc Richard, ambassadeur de la Chaîne du Bonheur, mettent à l’honneur les 40 ans de lien social et de solidarité sur RJB. Ces moments où la radio n’est plus seulement là pour vous informer ou vous divertir, mais pour vous unir.