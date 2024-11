« Cœurs de métier » : Bastien Vuilliomenet

Horloger indépendant, émailleur et artisan multitalents, Bastien Vuilliomenet est le fondateur et l’unique employé de « Lundis Bleus », une marque horlogère basée à Neuchâtel. Son atelier est situé depuis bientôt une décennie dans une maison tout en pierre d’Hauterive de la rue des Moulins. Chaque année, pas plus d’une centaine de montres au cardan entièrement fait main en sortent, au prix de longues heures de travail méticuleux.

Une pratique millénaire dont le nom est lui-même un clin d’œil à l’histoire de l’horlogerie, puisque les « lundis bleus », c’était le nom que les horlogers indépendants d’autrefois donnaient au lundi de congé qu’ils s’octroyaient après avoir souvent bu avec excès le dimanche soir. En l’honneur de cette page d’histoire, le logo de « Lundis Bleus » est une molécule d’alcool stylisée.