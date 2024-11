« Cœurs de métier » : les hôteliers Sydney Karolewski et Timon Wolf

Ils ont façonné leur havre de paix à près de 1’000 m d’altitude sur les pentes du Raimeux… Sydney Karolewski et Timon Wolf, couple à la ville et au travail, viennent de boucle leur première saison comme gérants du Château de Raymontpierre, édifice du 16e siècle rénové en maison d’hôtes de 14 chambres. Ouvert d’avril à novembre à Vermes, l’hôtel, propriété du groupe zurichois The Living Circle, accueille tantôt les réservations individuelles, tantôt des évènements privés, et propose le couvert à ses hôtes. Le site vient d’être sacré hôtel le plus innovant du pays par GastroSuisse. « C’est comme une deuxième maison, les hôtes nous voient toute la journée, parlent avec nous, peuvent entrer dans la cuisine », explique Sydney. Les deux Bâlois, pas encore trentenaires, veulent concilier luxe et durabilité : « Ici, le luxe c’est d’être dans la nature, d’avoir des produits de grande qualité », précise Timon, chef cuisinier formé à l’école hôtelière de Lausanne qui présente un de ses desserts : « un granita avec des herbes sauvages et une glace faite avec du foin de notre ferme ». « Le Jura sur la table », résume Sydney. « Ce qu’on vit, c’est un rêve », conclut Timon. /mmi