Un métier au carrefour entre soin à la personne et artisanat : c’est précisément ce qui passionne Mathias Bonert et son épouse Sarah Charton. Tous deux ont repris, voici quelques années, une entreprise familiale de produits orthopédiques à Delémont. Lui a suivi sa formation en Allemagne, où il est né, tandis qu’elle est secrétaire-comptable et apporte son aide dans certaines phases de la fabrication.

Car la réalisation des chaussures orthopédiques sur mesure, mais aussi des supports plantaires et orthèses, se fait de A à Z directement dans l'atelier attenant au cabinet, sur place à Delémont – et ils y tiennent, à l’heure où de plus en plus de professionnels décident d’externaliser la fabrication. C'est qu'ils aiment travailler la matière, coudre, assembler, ajuster pour être au plus près des envies des patients, avec des résultats colorés, décorés, loin de l'image traditionnelle de la chaussure orthopédique.

Léonie Adrover les a rencontrés et a pu suivre quelques étapes de la fabrication d’une chaussure sur mesure. /lad