Une édition record pour les courses de chiens de traîneaux

De la neige et du beau temps... il ne faut finalement pas grand-chose pour que les courses de chiens de traîneaux soient une totale réussite. La 45e édition de la manifestation s’est déroulée ce week-end du côté de Saignelégier et le nombre de participants et de spectateurs a atteint des records. Alors que l’édition précédente n’avait pas pu avoir lieu à cause de la pluie, environ 28'000 personnes ont convergé vers la Halle Cantine pour partager avec huskies et mushers cette année. Les participants étaient quant à eux plus de 120. Pour Toinette Wisard, membre du comité d'organisation, la météo clémente et le fait que la manifestation ait été annulée l'année passée expliquent ces chiffres.

Ces courses de chiens de traîneaux ont permis à Bertrand Boillat de rencontrer la jeune Fribourgeoise Taima Moosman qui reprend les rênes du traîneau de son père. Elle a participé à sa première course dans la catégorie «adulte» à Saignelégier. La jeune fille n’a que 14 ans mais elle connait déjà très bien les rouages de la discipline (un reportage à découvrir sur la version classique du site). /lbr