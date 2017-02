Regenove se lance dans la restauration

Il ne manque plus que les casseroles et les ustensiles pour se mettre aux fourneaux : Regenove s’apprête à ouvrir un nouveau secteur professionnel Gastronomie. Le service de réinsertion professionnelle et sociale va offrir une cantine d’entreprise dans les locaux de la Maison de la Paroisse Réformée dès le mois de mars. La cuisine a été entièrement rénovée afin de pouvoir y concocter 20 à 60 repas de midi par jour. Ils seront destinés aux collaborateurs et bénévoles de Régénove et du Centre social protestant. La préparation, le service et l’entretien seront effectués par des participants, sous l’encadrement d’une cheffe professionnelle. La salle et la cuisine pourront être louées par des privés les soirs et les week-ends. /sca