Il y a un avenir après le divorce ou la séparation

Évoquer son avenir après une séparation ou un divorce : il s’agit du nouveau groupe de parole proposé par Caritas Jura et le CSP Berne-Jura. Un parcours de huit soirées tous les 15 jours commence le 25 août à Delémont. À cause du Covid-19 et de manière à pouvoir respecter les normes sanitaires, le nombre de participants est limité à six personnes. À l’animation, Carine Donzé et Adriano Angiolini proposent plusieurs exercices comme l’explique Adriano Angiolini conseiller conjugal et familial à Caritas et au CSP :