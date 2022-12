Caritas Jura fait le tri dans ses prestations

Un changement de cap qui en embête certains

En renonçant à plusieurs activités, Caritas Jura a fait des déçus. Certains prestataires n’ont pas vu d’un bon œil la décision de l’organisation caritative. « C’est là qu’on voit que nos missions étaient utiles à la population et à certaines associations », relativise Jean-Noël Maillard. Le directeur de l’entité ajoute que les partenaires « ont pu faire preuve de compréhension ». Selon lui, le fait de se retirer de certaines prestations ne péjore pas la visibilité de Caritas Jura. C’est plutôt dans le secteur de la récupération que l’organisation a le plus à gagner. « On va avec nos camions, on est bien visible et on peut venir chez les gens », appuie Jean-Noël Maillard qui voit donc l’année 2023 avec enthousiasme. /nmy