La FRI réalise un guide pour les Nations Unies

La Fondation rurale interjurassienne délivre ses conseils aux pays qui souhaitent organiser un concours national des produits du terroir. Sur mandat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la FRI a réalisé un guide détaillant les procédures et outils permettant de mettre sur pied une compétition similaire à celle qui se déroule tous les deux ans à Courtemelon. « L’ONUDI a remarqué que pour donner de la valeur aux producteurs et pour qu’ils travaillent chez eux, notamment dans un pays en voie de développement, il faut montrer, améliorer, travailler et communiquer autour de ces produits », indique Olivier Boillat, le responsable communication de la FRI.

Des échos en Afrique du Nord

Ce projet fait notamment suite à la mise sur pied d’un tel concours au Maroc dans le cadre du projet d’accès aux marchés pour les produits agroalimentaires et du terroir, PAMPAT, qui est soutenu par le Secrétariat d’État à l’Économie Suisse. Une compétition du même genre est prévue à la fin de l’année en Tunisie. D’autres pays ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt d’après Olivier Boillat. /comm+alr