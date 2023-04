La FRI au chevet du colza

La Fondation rurale interjurassienne lance un projet de lutte contre les ravageurs du colza. La FRI a obtenu un soutien financier de la Confédération pour mener à bien des recherches. Le projet vise à utiliser des micro-guêpes qui parasitent et tuent les insectes qui détruisent le colza. Il permettrait ainsi de procéder à une régulation biologique dans le but de réduire l’utilisation de pesticides. Des agriculteurs intéressés à participer seront contactés tout prochainement et de premiers essais pourraient être réalisés dès cet été. Le processus va se dérouler en plusieurs phases, Un des porteurs du projet, Yann-David Varennes, agronome à la FRI, indique qu’il s’agit de capturer et d’identifier les bonnes espèces d’insectes, d’étudier leur cycle de vie puis de faire des tests pour mesurer leur efficacité. L’idée a été suscitée par Bernard Beuret, ancien responsable de la station phytosanitaire à la FRI, qui a conservé des relevés de micro-guêpes effectués depuis 2017. « C’est très précieux pour affiner nos connaissances », précise Yann-David Varennes qui mène les recherches en collaboration avec Gaëlle Beureux, biologiste à la Fondation rurale interjurassienne.