L’agritourisme cartonne dans la région

L’agritourisme profite de l'été post semi-confinement dans la région. Le Jura et le Jura bernois comptent environ 80 activités liées au tourisme et à l’agriculture. L’offre va des magasins à la ferme aux parcours équestres en passant par les hébergements ruraux. De nombreux Suisses ont choisi de rester dans le pays pour les vacances en raison de la pandémie de coronavirus. Les prestataires agritouristiques de la région connaissent ainsi une fréquentation en hausse par rapport aux autres années. Certains d’entre eux sont même complets jusqu’à fin août. Veronica Matti, conseillère au sein de la filière alimentaire et espace rural à la Fondation rurale interjurassienne donne davantage de détails :