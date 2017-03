Festi'Neuch : la programmation en direct

Fin de la présentation de la programmation.

11h02

Côté hip-hop et electro : M.I.A., Soprano et Georgio. Deux artistes suisses : Tweek et JAAQ.

Toujours à travers le monde : Onirical meets Ganbgé (un projet qui réunit Onirical (CH) et Gangbé Brass Band (BJ) qui créent un répertoire commun composé de jazz, de musique classique, de percussions traditionnelles et des chants béninois),Yanac, Voilaaa et Dubioza Kollektiv.

Le Jamaïcain Damian Marley vient sur les Jeunes-Rives le samedi soir. Les musiques du monde seront aussi représentées par Magic System (dimanche), Junior Tshaka (samedi), Throes + The Shine (samedi) et Orchestre Poly-rythmo de Cotonou (dimanche).

Au rayon musique électronique : Trentemoller, Synapson, Booka Shade, Kollektiv Turmstrasse, Broken Back, WhoMadeWho, Clap!Clap!, Romulus et Pouvoir Magique.

Vendredi, Festi'Neuch accueille Camille et Fraissinet.

La chanson française n'est pas oubliée, avec Stephan Eicher le samedi et Hugues Aufray le dimanche. Il s'agit de l'unique date romande du chanteur bernois.

Plusieurs artistes de la scène rock suisse seront présents : Fensta (jeudi), Los Orioles, Closet Disco Queen, Fai Baba (vendredi), Sombre Sabre et Autisti (samedi),.

Rock toujours avec The Kooks, Crystal Fighters et Cabbage. Tout ça le jeudi soir.

Prophets of rage vient à Festi'Neuch en exclusivité suisse. Le groupe s'est formé en cours de campagne électorale américaine.

Place à la programmation !

10h35

Les nouveautés introduites l'an dernier sont reconduites : art de la rue, mise en lumière du site ou encore externalisation de certains bars.

2016 a été une édition record au niveau de l'affluence et a bouclé sur des chiffres noirs. La pluie avait provoqué des dégâts sur le terrain des Jeunes-Rives.

Festi'Neuch est devenu une entreprise mais a gardé son esprit festif et convivial, explique Antonin Rousseau.

10h28

La conférence de presse commence à la Case à Chocs à Neuchâtel.

Festi'Neuch dévoile sa programmation mardi matin dès 10h30. A découvrir ici en direct.

Certains noms ont déjà été révélés, comme Prophet of Rage feat members of Rage Against The Machine, Public Enemy et Cypress Hill, M.I.A ou encore Stephan Eicher & Friends. /mwi