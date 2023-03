Tous les billets disponibles pour l’édition 2023 de Festi’neuch ont été vendus. Les organisateurs de la manifestation l’ont annoncé jeudi soir dans un communiqué. Après le jeudi et le vendredi, c’est au tour du samedi et du dimanche d’afficher complet. Il s’agit d’une première : jamais auparavant dans son histoire, le festival musical des Jeunes-Rives à Neuchâtel n’avait été à guichets fermés plus de deux mois avant l’ouverture de ses portes. Festi’neuch 2023, c’est du 15 au 18 juin. /comm-jhi