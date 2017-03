Trafic de meth démantelé

La police cantonale bernoise annonce ce mercredi avoir démantelé un vaste trafic de métamphétamines. Des investigations de plusieurs mois lui ont permis d'arrêter trois hommes. Ils auraient vendu 25'000 pilules thaïes et 3,5 kilos de crystal meth dans le canton.

La marchandise, importée du Cambodge et des Pays-Bas, a été écoulée entre début 2015 et août 2016 dans les régions de Berne, de Bienne et de Thoune, communique mercredi la police cantonale bernoise. La valeur est évaluée à 1,5 million de francs.

Une livraison a pu être saisie en Allemagne en collaboration avec les autorités du pays. Au cours de l'interpellation des trois hommes et des perquisitions qui ont suivi, 480 grammes de crystal meth et environ 2000 pilules thaïes ont été confisquées.

Les trois hommes ont avoué avoir introduit les drogues sur le territoire suisse. L'un d'eux, âgé de 42 ans, se trouve en exécution anticipée de peine. Les deux autres, âgés de 49 et 24 ans et placés en détention provisoire, ont été libérés. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. /comm-ats