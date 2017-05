La Fête du Soleil veut éviter la pluie

La Fête du soleil veut se mettre à l’abri du mauvais temps. Les organisateurs du mini-festival de Saignelégier ont présenté un nouveau concept vendredi à l’Espace culturel du Café du Soleil. La manifestation gratuite sera éparpillée entre le 16 juin et le 8 juillet, sur quatre fins de semaine. Le but des organisateurs est d’éviter que la pluie plombe le seul week-end de manifestation comme l’année passée. Cet « étagement » permet aussi d’offrir des soirées plus typées au niveau de la programmation. Chansons, chorales, rock, opéra, blues, bal ou encore hip-hop, il y en aura pour tous les goûts avec encore des ateliers d’arts visuels, de danse, de djing ou encore un bivouac de 24h dans la forêt en compagnie de deux écrivains. Toutes les informations sur le site du Café du Soleil. /lbr