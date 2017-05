Une année 2016 importante pour la FRI

La FRI plante ses graines et elles portent leurs fruits. La Fondation rurale interjurassienne a présenté son rapport 2016 vendredi matin. L’année dernière a été marquée par le suivi de 108 projets dans le Jura et le Jura bernois, mais aussi sur le plan national et international. La promotion des produits du terroir et de l’agritourisme a encore été développée avec notamment le début des travaux du Musée suisse de la distillation à Porrentruy et le projet « Marguerite » présenté récemment.

Au niveau de la formation, des cours préparatoires à la maîtrise agricole fédérale ont, par exemple, été mis sur pieds alors que les effectifs restent élevés dans les deux filières de formation professionnelle initiale. La part importante de filles en formation agricole (31 %) réjouit aussi le conseil de fondation. L’offre de formation continue a aussi été renouvelée. Finalement, les sites internet de la FRI ont fait peau neuve l’année passée. Retrouvez plus d’informations en le parcourant. /lbr+comm