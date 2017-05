Le « plan de sauvetage » voulu pour le CCRD divise

« Il ne faut pas non plus sauver le soldat Ryan »

Pourtant le texte de la motion avance des conséquences désastreuses : suppression de spectacles, mise en suspens du festival Notes d’Equinoxe, annulation de la fête de la musique, licenciement d’un membre du personnel... Et pour faire encore davantage d’économies, le CCRD songerait à dénoncer le contrat qui le lie à la salle St-Georges. « C’est vrai », avoue Olivier Tschopp « mais toutes ces décisions ne sont pas liées aux difficultés financières ». Il concède que la salle St-Georges leur coûte trop cher et que les locations ont diminué entraînant du même coup une chute de leur recette. « Mais on n’est pas au stade où il faut impérativement sauver le soldat Ryan », lance le président qui juge le contenu de la motion trop alarmiste. Financièrement, une nouvelle aide de la commune serait quand même la bienvenue. La motion propose justement une recapitalisation, assortie d’une refonte du fonctionnement du CCRD pour éviter que le bateau ne continue de prendre l’eau. /jpi