Sécurité confidentielle à Festi'neuch

Festi’neuch ne modifie pas sa stratégie sécuritaire. A la suite des derniers attentats, plusieurs festivals tels que Lucelle sonore ou le Greenfield festival ont renforcé leurs mesures de sécurité. Du côté de Festi'neuch, qui se déroule du 15 au 18 juin sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel, les organisateurs redoublent de vigilance mais ne souhaitent pas communiquer sur d’éventuelles nouvelles mesures sécuritaires. Des fouilles et des palpations seront toujours effectuées aux entrées de la manifestation, comme lors des précédentes éditions. Quant aux autres mesures sécuritaires, elles resteront confidentielles. Pour le directeur de Festi’neuch, Antonin Rousseau « tous les risques sont pris au sérieux durant toute l’année et les meilleures mesures que l’on prend sont celles que l’on ne communiquera pas ».

A noter encore qu’une collaboration existe aussi entre les festivals de Suisse et certains de l’étranger. Elle permet de partager les expériences et d’être plus efficace dans tous les domaines. /ali