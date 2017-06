7e phase de construction achevée pour la centrale éolienne

Juvent SA tenait son assemblée générale ce jeudi. L'occasion de clore la 7e étape de construction de la centrale éolienne. Les derniers travaux de renaturation et de remise en état des places de montages seront achevés dans les semaines qui viennent.

Pour rappel, au cours des cinq premières étapes de construction entre 1996 et 2010 sur le Mont-Crosin et le Mont-Soleil, seize éoliennes ont été installées sur les communes de Saint-Imier, Villeret, Cormoret et Courtelary. En 2013 et 2016, Juvent SA a remplacé huit de ses machines les plus anciennes par des turbines modernes et plus puissantes dans le cadre de deux repowerings.

Lors de cette assemblée, le conseil d'administration a nommé Martina Dabo comme nouvelle présidente. La cheffe des installations éoliennes de BKW succède ainsi à Martin Pfisterer, président fondateur. /comm-rgi