A bas les pylônes !

La nature est en train de reprendre ses droits le long de la liaison électrique entre Bassecourt et Moutier. BKW a entrepris le démontage de la ligne aérienne, longue d’une quinzaine de kilomètres. Pas moins de 280 mâts vont ainsi disparaître d’ici l’été prochain.

Cette opération est possible grâce à la mise en service, en août dernier, de la ligne sous-terraine de 50'000V installée le long de l’autoroute A16 entre Courrendlin et Moutier. 12,5 kilomètres de câbles ont été montés pour un coût de 4 millions de francs. Cette nouvelle ligne représente une amélioration notable dans la sécurité d’approvisionnement de la région prévôtoise. En effet, qui dit ligne sous-terraine dit ligne épargnée par les intempéries.

La ville de Moutier et les communes de sa couronne étaient donc approvisionnés par la ligne aérienne Bassecourt-Moutier jusqu’à l’été dernier. Cette ligne va désormais, en grande partie, appartenir à l’histoire. Les travaux de démontage, devisés à 450'000 francs, s’étalent sur 5,5 kilomètres en terres bernoises et 10 kilomètres en terres jurassiennes. Plus de 4 kilomètres de lignes démontées traversent des forêts ou des pâturages boisés. Ces tronçons vont ainsi reprendre leur aspect d’origine. Certains poteaux vont toutefois rester debout dans les régions de Perrefitte et de Haute-Sorne, puisqu’ils portent des lignes de distribution de 16kV. /rch