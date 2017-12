Les intempéries ont provoqué des coupures d'électricité

Les intempéries ont eu des incidences sur l’électricité dans la région. Les BKW ont signalé plusieurs coupures dans la nuit de jeudi à vendredi, particulièrement dans le Jura bernois, le Jura et l’Emmental. Au total, environ 3000 clients ont subi des dérangements selon leur communiqué.

Un arbre est tombé sur la ligne entre St-Imier et La Ferrière. 500 clients des BKW ont été privés d’électricité de 22h48 à 1h23 dans les villages de Sonvilier, La Ferrière, Renan et St-Imier. La ligne Le Noirmont et La Ferrière a connu un court-circuit qui a privé d’électricité 36 clients dans la commune des Bois pendant 14 minutes, peu après minuit. Enfin, la ligne entre Le Noirmont et La Chaux d’Abel a également été victime des intempéries. Quelques clients à Saint-Imier et dans la région du Napf étaient encore déconnectés vendredi matin.

Des fils conducteurs et des mâts électriques sont tombés à terre à plusieurs endroits. Un fil a notamment été rompu par la chute d’un arbre. Plusieurs arbres tombés sur des routes d'accès ont parfois ralenti les équipes de monteurs dans leurs interventions selon le fournisseur d'énergie. /sca+comm