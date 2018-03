Apprendre à transformer son lait à la ferme

C’est une façon de mettre en valeur le lait produit à la ferme. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à vouloir transformer leur lait eux-mêmes. La Fondation rurale interjurassienne propose depuis plusieurs années aux paysans du Jura et de Jura bernois d’aller se former à l’école nationale d’industrie laitière et des biotechnologies à Poligny, en France voisine. Les participants ont ainsi la possibilité d’apprendre comment fabriquer des produits laitiers tels que fromages ou yaourts.

La formation a toujours plus de succès. Tiffany Maître de St-Brais a suivi ces cours qui se déroulent sur quatre jours l’an dernier. Elle projette d’installer une fromagerie dans sa ferme ce printemps et d’ainsi transformer le lait produit par ses vaches. « Cela permet d’avoir un meilleur retour sur les marges mais aussi de reprendre la fabrication de notre produit de A à Z », explique Tiffany Maître. Les investissements nécessaires sont conséquents mais cela ne fait pas peur à l’agricultrice franc-montagnarde. La dégustation de ses premiers fromages produits à la ferme devrait se faire à la fête de la patate cet automne.