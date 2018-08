Un brunch alimenté de produits du coin

Accueillir 350 personnes est un défi important, surtout quand on ne leur sert que des produits de la région. Plusieurs producteurs, dont un maraîcher et un distillateur de la région se sont associés au projet. Au total, 150 kg de pain, de saucisse et de charcuterie, exclusivement du Val Terbi, seront engloutis ce mercredi. /vja