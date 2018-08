L’horlogerie suisse progresse de 6,6% sur le mois de juillet

Les exportations horlogères ont poursuivi leur croissance en juillet avec une hausse des ventes de 6,6% sur un an à 1,8 milliard de francs. Depuis le début de l'année, elles ont enregistré un bond de 10%, selon un communiqué publié mardi par la Fédération horlogère.

Hong-Kong toujours devant

La croissance a été portée par Hong-Kong, qui a absorbé 14,3% des exportations. Ces dernières ont atteint une valeur de 259,8 millions, en hausse de 26,8%. Par contre, les Etats-Unis et la Chine, les deux autres débouchés les plus importants, ont vu les ventes reculer légèrement de respectivement 0,7% et 0,4%.

Les exportations horlogères ont par contre solidement progressé vers le Japon (+16,6%) et le Royaume-Uni (+7,6%). La France (-1,0%) a essuyé un repli.

Un seul segment de prix en repli

Par gammes de prix, les montres de moins de 200 francs au prix export ont enregistré la plus solide progression des ventes, aussi bien en valeur (+11,2%) qu'en nombre de pièces (+12,4%), tandis que les montres entre 200 et 500 francs ont essuyé un léger repli. Les deux autres catégories, soit les segments entre 500-3000 francs et ceux de plus de 3000 francs, se sont inscrites en croissance.

En valeur, les exportations ont progressé dans l'ensemble des catégories concernant la matière des montres. Les montres bimétalliques ont connu la plus forte augmentation, aussi bien en valeur (+17,3%) qu'en nombre de pièces (+66,5%). Les garde-temps en acier ont également contribué à la croissance globale avec une hausse de 6,5% en valeur et de 16,9% en unités.

L'évolution des volumes a toutefois été freinée par le recul de la catégorie Autres matières (-14,5%), qui cumule des baisses importantes depuis le début de l'année, a précisé la Fédération horlogère. /ats