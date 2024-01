L’horlogerie suisse rayonne, mais manque de main-d’œuvre

L’horlogerie suisse se porte bien. En 2023, le secteur a franchi la barre des 65'000 collaborateurs, un seuil qui n’avait plus été atteint depuis un demi-siècle. L’Arc jurassien est au cœur de cette dynamique. Plus d’un quart de ces emplois se situent dans le canton de Neuchâtel (17'385), alors que Berne figure à la deuxième place avec 13'772 travailleurs. Le Jura connaît lui une des plus fortes progressions en 2023 avec 9% d’employés en plus dans ce secteur (7'845).

Mais qui dit chiffre record, dit aussi recherche plus importante de main-d’œuvre. Problème : aujourd’hui déjà, la branche fait face à une pénurie de personnel. Malgré un nombre croissant d’apprentis, le contexte de quasi plein-emploi couplé au fait que certaines spécialisations peinent à séduire les jeunes met des bâtons dans les roues à l’avenir du secteur. Car selon la dernière enquête de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse, réalisée fin 2022, c’est environ 4'000 professionnels qualifiés qu’il faudra trouver d’ici 2026.