Manifestation à Bienne contre la branche Ouest de l'autoroute

Les opposants à l’Axe ouest de l’A5 ont à nouveau fait entendre leur mécontentement. A l'appel du collectif « Bienne debout », entre 3'500 et 5'000 personnes ont bruyamment réclamé ce samedi l'abandon du projet officiel de branche Ouest de l'A5 défendu par le canton de Berne et par la Confédération. La foule était plus dense que la première manifestation il y a une année. L'inspection de la police biennoise estime à 3'500 le nombre de participants. Les organisatrices avancent le chiffre de 4'500 à 5'000.

Il s'agit de la plus importante manifestation depuis plus de 20 ans à Bienne.

Avec cette manifestation, le collectif citoyen « Bienne debout » veut maintenir la pression sur le canton de Berne et lancer un signal au Conseil municipal de Bienne. Cette association estime que le futur tracé a été validé par les autorités cantonales et fédérales sans l'assentiment de la population.

Préserver des centaines d'arbres

La fronde contre l'axe Ouest du contournement autoroutier ne cesse de prendre de l'ampleur. La contestation, incarnée par le collectif « Axe ouest : pas comme ça », dénonce l'atteinte à l'environnement et au patrimoine bâti. Les opposants au projet veulent empêcher la démolition d'une centaine de maisons et l'abattage de 745 arbres.

L'examen d'un nouveau scénario paraît aujourd'hui très peu probable. Le Conseil-exécutif bernois et les responsables de l'Office fédéral des routes (OFROU) ne sont pas disposés à financer une nouvelle planification qui coûterait des millions et retarderait davantage encore le désengorgement de la ville de Bienne.

L'ouverture des 2,3 km du contournement Ouest n'est pas prévue avant 2035. Les coûts du tracé officiel adopté par l'OFROU sont budgétisés à quelque 2,2 milliards de francs. Presque entièrement souterrain, ce contournement doit délester les quartiers d'habitation du trafic d'agglomération. /ATS