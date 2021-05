Axe Ouest de l'A5 : la feuille de route est sous toit

La population doit être intégrée dans le processus de dialogue sur la Branche Ouest de l’A5. C’est ce qui ressort de la dernière séance de la délégation des autorités d’espace Biel/Bienne.Nidau. Cette réunion s’est tenue jeudi soir sous l’égide d’Erich Fehr, maire de la cité seelandaise. Après d’intenses préparatifs, l’entité est prête à se mettre au travail indique-t-elle dans son communiqué.





Démarrage des travaux concrets

Le contrat de société avec le canton de Berne, les villes de Bienne et de Nidau ainsi que les communes de Port, Brügg et d’Ipsach a été conclu précise l’organisation faitière de projet espace Biel/Bienne.Nidau dans sa communication. Les feux sont donc au vert pour financer les activités sur le terrain. Le plan de travail a d’ailleurs été fixé lors de la séance de jeudi soir. Il s’articule autour de plusieurs axes, notamment la préparation d’une planification test pour le secteur Marais de Brügg – Faubourg du Lac – route de Neuchâtel. Il est aussi prévu d’évaluer la pertinence du tunnel de Port du point de vue des transports en général.





Processus transparent avec la population

La population sera intégrée à ces travaux de réflexion via divers mouvements et groupements d’intérêt. Les premières manifestations de participation doivent se dérouler cette année déjà. L’organisation faitière de projet espace Biel/Bienne.Nidau précise qu’elle continuera de communiquer de manière transparente et régulière sur ses activités futures. /comm-nme