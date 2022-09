Contournement ouest de Bienne : dialogue suspendu

Ainsi Hansjörg Ryser respecte la décision des associations économiques et du TCS de suspendre leur collaboration avec le groupe de réflexion. Par contre cela veut dire que pour le moment, les activités concrètes visant à trouver des solutions pour la branche ouest de l’A5 sont mises sur pause. Il faut d’abord rétablir le dialogue entre les différentes organisations et associations du groupe et définir à nouveau clairement son rôle pour pouvoir, si possible, réintégrer ces institutions économiques et le TCS afin de prendre en compte l’avis d’un plus grand nombre de milieux pour trouver la meilleure des solutions. /lyg