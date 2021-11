Processus participatif prôné pour l'avenir du trafic à Bienne

Après l'abandon du projet de contournement autoroutier ouest de Bienne, les autorités veulent davantage intégrer la population dans les réflexions sur l'avenir de la mobilité. Pour renforcer ce processus participatif, l'organisation du projet espace Biel/Bienne.Nidau organise les 2 et 3 novembre un débat, des ateliers et une exposition sur l'évolution du trafic et le développement urbain.

« Il est important que les groupes d'intérêt et la population soient intégrés dans les processus de planification », a souligné lundi le maire de Bienne Erich Fehr qui plaidé pour une mobilité à la fois plus efficace et plus écologique. Pour l'élu, cette manifestation permettra à la population de mener des échanges avec des représentants des autorités et des expertes de la mobilité.