La nouvelle organisation chargée de mettre en œuvre le contournement de Bienne fait ses premiers pas

Les autorités biennoises se sont mises au travail concernant le contournement routier. Après avoir accusé réception des différents désirs exprimés lors de la période de consultation, les responsables actifs dans le projet « Espace Biel/ Bienne.Nidau » ont discuté des futurs travaux et des questions de financements du projet. Il a été question d’harmonisation de mesures avec les consignes du projet d’agglomération, afin de respecter les règles en vigueur. Surtout, le groupe de travail veut avoir une clarification de la Confédération par rapport au raccordement de la rive droite du Lac de Bienne (par le Tunnel du Port). Si ce tronçon est reconnu comme route nationale par Berne, il pourra bénéficier de subventions de la Confédération.

La délégation des autorités est composée de représentantes et représentants du Canton de Berne, des villes de Bienne et Nidau et des communes de Port, Brügg et Ipsach, du groupement régional des communes du Seeland et de l’association seeland.biel/bienne. Il est également prévu d’y ajouter un groupe de réflexion sur les questions dépassant la thématique des transports, tel que l’urbanisme.





Création d'une Commission de projet

Une Commission de projet a été mise en place. Elle servira d’interface entre les experts et les autorités, et devra à ce titre offrir et élaborer soutien et propositions à l’égard des autorités à partir des recommandations des experts. /comm-lfe