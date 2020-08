Des projets pour revaloriser les axes nord et sud en ville de Bienne

La Ville de Bienne veut mettre en valeur son paysage urbain et rendre ses quartiers à ses habitants. Le Conseil municipal s’est réuni ce mardi pour présenter ses plans de réaménagement de deux axes routiers. Les mesures concerneront l’axe nord, du centre-ville au centre de Boujean, et l’axe sud, du centre de Madretsch à la rue de Mâche. Des visulations en 3D sont disponibles ici pour l'axe nord et ici pour l'axe sud. Les travaux font suite à la réalisation du contournement est de la ville. Le maire Erich Fehr explique que la cité est entrée dans une nouvelle phase de son réaménagement :