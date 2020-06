Reprise des discussions autour de l’axe ouest de l’A5

Le groupe de dialogue n’a toutefois pas tranché entre les différentes options pour créer l’axe ouest. Quatre idées sont toujours en cours d’évaluation : la variante officielle avec des sorties au centre de Bienne, l’alternative sans aucune sortie dans la cité, le contournement par le sud du lac et celle par le nord avec un tunnel dans la chaîne du Jura allant des gorges du Taubenloch à la sortie sud de la ville.

Certaines communes commencent d'ailleurs à prendre également position sur ce dossier, à l'image de La Neuveville où les élus ont accepté une motion demandant à leurs autorités de faire pression pour que la variante via le sud du lac soit privilégiée. Sur ce point, Hans Werder précise que le mandat du groupe de travail concerne Bienne et non l'ensemble du tronçon de l'axe. /amo