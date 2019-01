Musher de père en fille

Chez les Beyterison, les courses de chiens de traîneaux, c'est une affaire de famille ! Les parents et leurs trois enfants ont fait le voyage depuis le Valais pour participer aux courses de chiens de traîneaux de Saignelégier. Si Jo, le papa, concourt avec ses chiens, il y a aussi Margaux et Julie, les filles, qui se frottent à la compétition. Et ça commence tôt : elles n’ont que 7 et 5 ans. Caroline Toussaint les a rencontrés :