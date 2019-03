Nouveau rédacteur en chef à BNJ FM

Changement en vue à la rédaction en chef de BNJ FM. Gabriel de Weck a choisi de quitter ses fonctions à partir du mois d’août afin de retrouver le terrain en tant que journaliste au sein de la rédaction de RTN. Il cède le témoin à Adrien Juvet, l’actuel chef de région de RTN, pour compléter le binôme formé avec Cyprien Lovis.

Gabriel de Weck aura contribué durant plus de 4 ans à l’évolution éditoriale des radios de RJB, RTN, RFJ et GRRIF, tant à l’antenne que sur les supports digitaux. Il a œuvré pour la mutualisation des forces et la mise en valeur des enjeux communs de l’Arc jurassien. Avec l'accord de la direction, Gabriel de Weck a souhaité dès la rentrée s’adonner pleinement à son métier de journaliste sur le terrain.

Pour lui succéder, BNJ FM se réjouit de pouvoir compter sur Adrien Juvet, chef de région RTN depuis 2015. Adrien Juvet reprendra les rênes des rédactions en collaboration avec Cyprien Lovis, corédacteur en chef.

Adrien Juvet, qui a grandi à Buttes, arpente fréquemment les crêtes jurassiennes à pied ou à ski et reste très attaché au Val-de-Travers, aux activités culturelles, sportives, économiques et politiques des petits villages de sa région et d’ailleurs dans l’Arc jurassien.

Adrien Juvet a effectué la majeure partie de sa carrière journalistique au sein de la rédaction de RTN, dès son stage en 2011 qui l’amena à obtenir son RP en 2012 jusqu’à sa nomination comme chef de région lors de la réorganisation des rédactions il y a quatre ans. Ce dernier poste reste donc vacant, le recrutement se déroulera ces prochaines semaines. /comm