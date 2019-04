Bienne renouvelle son contrat avec le Parc suisse d’innovation

Bienne soutient le Parc suisse d’innovation. Le Conseil municipal seelandais indique avoir renouvelé son contrat de prestation avec la société pour une durée de trois ans. Ce renouvellement se traduit dans un premier temps par un soutien financier de 80'000 francs par an accordé par l’exécutif communal.

Dans son communiqué publié mercredi, il précise que ce contrat de prestations porte sur la poursuite du développement de cette entreprise dans ses différents secteurs d’activités et sur la réalisation ainsi que la mise en service du nouveau bâtiment dans le périmètre du Masterplan-Gare.





Pas de conduites au chemin du Long-Champ

Le Conseil municipal revoit par ailleurs sa réglementation en matière de construction dans le secteur compris entre les voies CFF et le chemin du Long-Champ. A l’origine, un tracé de réserve pour des conduites y était prévu. Mais du fait que l’ensemble des canalisations ait pu être déplacé dans le cadre du réaménagement de l’axe routier, ce tracé n’est plus d’actualité. Le Conseil municipal soumet donc une demande à l’Office cantonal des affaires communales et de l'organisation du territoire pour approbation. /amo