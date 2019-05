Pose de la première pierre pour le site biennois

Bienne figure plus que jamais sur la carte suisse de la recherche et de l'innovation. Lors d'une cérémonie officielle organisée ce lundi, le conseiller fédéral Guy Parmelin a posé la première pierre du nouveau bâtiment de Switzerland Innovation, situé entre la gare et le lac, à deux pas du futur Campus de la Haute école spécialisée bernoise. Le ministre de l'économie était entouré notamment du directeur de l'économie du canton de Berne, Christoph Ammann et du maire de Bienne Erich Fehr.