Le Campus Bienne peut aller de l’avant

Le projet du Campus de la Haute école spécialisée bernoise à Bienne va pouvoir aller de l’avant. Le dernier obstacle, l’immeuble situé aux numéros 14 et 16 de la rue d’Aarberg, va bientôt être détruit. Pour rappel, le propriétaire de ce bâtiment refusait de s’en séparer. En septembre dernier, le Canton de Berne a finalement pu l’acheter. Des travaux préparatoires sont donc en cours depuis décembre concernant la démolition de l’immeuble. « Dans un premier temps, les polluants ont été correctement démantelés et évacués », explique Pascal Mazenauer, responsable du projet global à l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne. Il précise encore que la dépollution de l’extérieur est en cours.