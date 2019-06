Lomepal en terrain conquis à Festi'neuch

Avant Lomepal, c’est déjà du Lomepal. Un tsunami de cris incantatoires devant une scène encore obscure et déserte. Le public compact et adolescent acclame son idole dans la moiteur d’un soir d’orage avorté. Lorsque enfin le rappeur et chanteur français fait son entrée, les jeunes exultent. Seule la fin du concert mettra un terme à cette joyeuse hystérie. L’artiste n’a plus qu’à se laisser porter par la vague, avec le détachement du surfer à qui tout réussit ; détaché voire même suffisant, quand soudain et brièvement le playback se met en route. Peu importe, chaque chanson semble un tube nécessaire, repris en chœur par des fans qui ne perdent pas une seule syllabe des complaintes désabusées du séducteur, encore incrédule devant son triomphe. Le mythe de Don Juan est revisité à la sauce aigre trash. Lomepal le dit lui-même : « j’éjacule du style et j’en ai foutu partout ». Du style, et aussi des basses parfois saturées, qui masquent trop souvent une pure voix de crooner. Des hordes d’ados scandent alors des mots que les parents ne parviennent plus à entendre, des mots pas vraiment « Grève du 14 juin ». Les jeunes s’en foutent : « c’était trop beau pour être vrai ».