La Plage des Six Pompes revient aux fondamentaux pour sa 26e édition

La Plage des Six Pompes sera de retour du 4 au 10 août dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds. Le festival vivra sa 26e édition, la première après un millésime tout particulier qui avait marqué le quart de siècle de la manifestation en 2018. Avec un budget réduit de 1,2 à 1 million de francs, La Plage va surtout revenir à une édition « normale » qui veut rappeler ses forces et ses richesses. Les organisateurs promettent donc davantage de petites scènes et une proximité retrouvée entre les artistes et la rue. Manu Moser, le programmateur :