« Le cirque est dans mon ADN »

Le Cirque Knie a planté son chapiteau flambant neuf dans la capitale jurassienne. Il présentera son nouveau spectacle jeudi à 19h30 et vendredi à 15h et 19h30 sur la Place du Comptoir à Delémont. Il s’agit de la première halte en Romandie de la Tournée 2019, qui a commencé au mois de mars et qui comprend 320 représentations dans 33 localités de Suisse. Le Cirque Knie fête cette année ses 100 ans. Pour en parler, nous avons reçu en direct dans nos studios, son directeur technique, qui fait aussi partie de la 7e génération de cette entreprise familiale, Franco Knie Junior. /emu