Le cirque se dévoile le temps d’une nuit

Une nuit, et même un peu plus, pour découvrir le monde du cirque. C’est ce qui sera proposé dès vendredi à travers une bonne partie de l’Europe. La troisième « Nuit du cirque » se tient dans plusieurs pays. Le concept vient de France et c’est la première fois, cette année, que la Suisse s’y associe.

De Zurich à Ste-Croix en passant par Sion ou Bâle, des représentations sont organisées par des artistes et des compagnies de vendredi à dimanche. Bienne connaîtra aussi son lot de spectacles. L’une des troupes à faire halte dans la cité seelandaise est le duo franco-suisse formé par le Jurassien Jean Charmillot et le Bordelais Jérôme Galan : la Cie.Quotidienne . Les deux compères présenteront leur spectacle « Vol d’usage » au Pré-Neptune dès vendredi. Jean Charmillot nous explique ce que représente, pour un artiste, de se produire dans le cadre de cette « Nuit du cirque » :