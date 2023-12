Le Cirque d'Hiver débarque à Bienne pour envoûter vos sens

Des artistes du monde entier

Le spectacle « Envoute tes sens » proposera aux spectateurs différents numéros de cirque. Dans le rôle de l'acteur principal et maître illusionniste, Lars Leriix entraînera le public dans le monde étrange et sans limites de son imagination. À ses côtés, l'envoûtante acrobate Lelde défie la gravité, le trapéziste bulgare Oleg Sysun éblouit avec des acrobaties à couper le souffle comme un poirier sur un trapèze oscillant, tandis que l'artiste canadienne Mia dévoile sa grâce dans des numéros de tissus et de cerceau aérien. En grand maître de l'équilibre, Abdi, lauréat du prix d'argent au Festival international du cirque de Monte-Carlo et membre de la troupe Eshembekov du Kirghizstan, fera grimper ses deux partenaires sur ses épaules, sa tête et son front, tandis qu'il montera sur une échelle jusque tout en haut du dôme du cirque. À noter encore le tour de piste de Jeremy Vilk, artiste de San Francisco qui jongle avec légèreté, effectue des culbutes et fait des acrobaties sur des chaises superposées. « De quoi partager un moment en famille ou entre amis, tous réunis autour de la magie de Noël » nous promet encore Lars Leriix.

Le spectacle « Envoute tes sens » du Cirque d'Hiver de Bienne est à voir du 22 décembre 2023 ou 7 janvier 2024. Infos et réservations ici. /rme