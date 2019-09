Recours ou non à Moutier, le MAJ ne tranche pas

Le MAJ ne donne pas de position officielle sur l’opportunité ou non de recourir au Tribunal fédéral dans le dossier du vote de Moutier. Le Mouvement autonomiste jurassien a débattu du sujet ce samedi lors de son assemblée des délégués qui a eu lieu à l’Hôtel de ville de Delémont dans le cadre de la 72e Fête du peuple jurassien. « Le choix revient aux Prévôtois », a indiqué le secrétaire général du MAJ. Pierre André Comte, a précisé que le MAJ n’entendait pas s’immiscer dans la décision des autonomistes de Moutier qui statueront jeudi soir lors d’assises spéciales consacrées à cette question. Le sujet a suscité des interrogations de la part de quelques délégués mais l’avis du Mouvement autonomiste jurassien a finalement été compris par l’assemblée. Laurent Coste, le président du MAJ et directeur de campagne du comité « Moutier ville jurassienne », revient plus en détail sur la position du MAJ :