Le MAJ hausse le ton sur Moutier

Le Mouvement autonomiste jurassien dénonce une « forfaiture politique » à Moutier. Le MAJ a tenu ce dimanche matin sa traditionnelle conférence de presse qui a précédé la partie officielle de la 72e Fête du peuple jurassien à Delémont. Le MAJ est revenu sur la récente annulation du vote du 18 juin 2017 à Moutier par le Tribunal administratif bernois. Il a mis en cause les arguments avancés par le Conseil-exécutif bernois pendant la campagne. Le MAJ a également fustigé l’attitude de la Chancellerie d’Etat bernoise et des observateurs de la Confédération lors du vote de Moutier. Il a aussi demandé au Gouvernement jurassien de s’engager auprès de la Confédération pour qu’un éventuel second scrutin dans la cité prévôtoise soit organisé de manière rapide et impartiale.

Le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien, Pierre-André Comte, précise le message exprimé par son organisation :