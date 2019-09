Le Théâtre du Jura franchit une étape symbolique et concrète

Le Théâtre du Jura s’ancre dans la réalité. La Cérémonie de la pose de la 1re pierre s’est tenue mercredi à Delémont sur le site du Ticle. Près de 180 invités qui ont participé d’une manière ou d’une autre à la concrétisation du projet, ainsi que le Gouvernement jurassien in corpore y ont pris part. L’édifice s’inscrit dans un vaste projet immobilier d’une surface de plus de 10'000 m2 qui prendra place entre la Route de Bâle et l’Avenue de la Gare. Le complexe comprendra également des commerces, des restaurants, une centaine d’appartements et un parking. Les différents acteurs ont tenu dans leur discours à relever le chemin parcouru et les différents écueils franchis pour en arriver là.