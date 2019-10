Des élèves découvrent les professions médicales

Les futurs médecins, infirmiers ou ergothérapeutes ont sillonnés les hôpitaux de Moutier et de Bienne. Mardi se tenait la journée cantonale des professions de la santé. Cet événement permet aux élèves en âge de faire un choix professionnel de découvrir ces métiers. Pour l’occasion, huit institutions du canton, mais aussi des homes et des organisations Spitex ont ouvert leurs portes. Les visiteurs ont eu tout d’abord l’occasion de découvrir les installations et de parler à des professionnels.

Au total, plus de 280 jeunes y ont pris part sur le site prévôtois de l’Hôpital du Jura bernois. Ils étaient environ 320 au Centre hospitalier Bienne. /comm-amo