Des signatures pour demander l’abandon d’un second vote à Moutier

Une pétition de 505 signatures pour demander de ne pas organiser un second vote à Moutier. Le texte a été transmis à RJB par la députée-maire de Perrefitte Virginie Heyer. Il a été remis à des députés du Jura bernois par des citoyens de la commune prévôtoise selon les pétitionnaires qui semblent vouloir rester anonymes. Notre rédaction n'a toutefois pas pu consulter la liste des signataires.

À l’origine, cette initiative a été pensée en soutien à la motion de l’UDC Roland Benoit. L’intervention parlementaire demandait justement de ne pas organiser de second vote sur l’appartenance cantonale à Moutier. Durant la session d’hiver, elle a toutefois été retirée. Pas de quoi décourager les signataires qui persistent de leur côté et demandent aux autorités « qu’elles fassent preuve de fermeté et disent au canton du Jura et à la Confédération : Non, c’est terminé, la cause est entendue ! ». Le but, rappellent les pétitionnaires, est de mettre fin à la Question jurassienne. /jrg-amo