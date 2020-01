Une consommation à 90% d’énergie renouvelable

Un record d’autonomie en énergie renouvelable a été atteint pour la région du « Swiss EnergyPark ». Le fournisseur d’électricité BKW a communiqué mercredi les résultats de production de l’année dernière. La zone située entre St-Imier et Le Noirmont a couvert près de 90% de sa consommation avec des énergies renouvelables, soit 122 gigawatts heure (GWh) pour un besoin total de 138 GWh.





L'éolien au top



Ce résultat a été atteint avec un mélange qui comprend de l’éolien, du solaire et de l’hydroélectrique. Dans le détail, la centrale éolienne de Mont-Crosin et Mont-Soleil a réalisé une production record de près de 83 millions de kilowatts heure (KWh), soit la consommation annuelle d'environ 18’400 ménages. Un résultat rendu notamment possible par des régimes de vents favorables. De son côté, la centrale solaire de Mont-Soleil a produit l'équivalent de la consommation de 120 ménages. Une légère baisse à -3% a été constatée à cause d'un ensoleillement relativement faible. Enfin, la centrale hydroélectrique de La Goule, située au Noirmont, a quant à elle produit pour les besoins d'environ 4’000 ménages. C’est moins bien que durant ces dix dernières années, le manque de précipitations l’explique.





Vers la stratégie 2050



Au final, ce mix énergétique a permis de fournir de l’électricité à 27’000 ménages l'an dernier. « Une production d'électricité qui correspond à la vision que s'est fixée la Confédération dans sa stratégie énergétique 2050 », indique BKW qui précise encore vouloir développer ces prestations à l’avenir. /comm-jrg